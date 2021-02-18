ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 46. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey’i esir alan Targun; Kayı Obası’ndan kaçmayı başarır. Nikola’nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey’le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun’un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun’un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola’nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

Malhun Hatun’un gelişi ve Osman Bey’e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun’u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca’nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey’in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun’a engel olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 47. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...