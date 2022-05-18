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Kuruluş Osman 94. son bölüm yayında! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle!

ATV ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman 94. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Diziyi takip edenler tarafından son bölüm izleme linkini haberimizde sizleri için derledik. İşte Kuruluş Osman 94. son bölüm tek parça izle!

  • 01
    Kuruluş Osman 94. son bölüm yayında! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça kesintisiz ful izle!

    İlk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon ve drama türündeki dizinin yeni bölümü yayınlandı. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için son izleme linki haberimizde. İşte Kuruluş Osman 94. son bölüm tek parça izleme linki...
  • 02
    Kuruluş Osman 94. son bölüm yayında! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça kesintisiz ful izle!

    KURULUŞ OSMAN 94. SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Kuruluş Osman son bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.atv.com.tr/kurulus-osman
  • 03
    Kuruluş Osman 94. son bölüm yayında! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça kesintisiz ful izle!

    KURULUŞ OSMAN 94. BÖLÜM ÖZETİ

    "Gündüz Bey!”

    Nikola'nın hain planı

    Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur. Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?
  • 04
    Kuruluş Osman 94. son bölüm yayında! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça kesintisiz ful izle!

    Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecek mi?

    İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

    Gündüz Bey ağır yaralanıyor

    Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir. Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?
  • 05
    Kuruluş Osman 94. son bölüm yayında! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça kesintisiz ful izle!

    Osman Bey tuzak kuruyor

    Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur. Nikola'yı nasıl alt edecektir? Nikola için yapacak bir şey kalmamış gibidir. Güvendiği Kostantiniyye İmparatoru, Nikola'nın boynunu vurulmaktan kurtarabilecek midir? Osman Bey İnegöl'de zafere ulaşıp sevdiği herkesle birlikte fetih sevinci yaşayabilecek midir?

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