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Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman? 8 Ocak ATV yayın akışı

Kuruluş Osman neden yok? Soruları dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Peki, Kuruluş Osman 7. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, 8 Ocak ATV yayın akışı

Kuruluş Osman

Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman? Merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte, 8 Ocak ATV yayın akışı ve Kuruluş Osman bölümüne dair detaylar...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

KURULUŞ OSMAN 7. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanmayan 7. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleri izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Kuruluş Osman 7. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgiler gelir gelmez, ayrıntılar haberimizde olacaktır.

 

KURULUŞ OSMAN 6. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

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