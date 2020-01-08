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Yayın akışı 8 Ocak 2020 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 8 Ocak 2020 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Özellikle bu akşamki dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacak olması, kanalların yayın akışının daha çok merak edilmesine neden oldu. İşte Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV Çarşamba yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları normalde Afili Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Ama bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Yalnız TRT 1'de Benim Adım Melek bu akşam ekranlara gelecek. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 8 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle (yerli sinema)
21.45 Şekerpare (yerli sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (yabancı sinema)
22.00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş (yerli sinema)
22.15 Afili Aşk (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden (yabancı sinema)
22.00 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi (yabancı sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Ayla (yerli sinema)
22.45 Maskeli Beşler Irak (yerli sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)
00.15 Tutunamayanlar (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)

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