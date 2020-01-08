Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları normalde Afili Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Ama bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Yalnız TRT 1'de Benim Adım Melek bu akşam ekranlara gelecek. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 8 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle (yerli sinema)
21.45 Şekerpare (yerli sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (yabancı sinema)
22.00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (yabancı sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş (yerli sinema)
22.15 Afili Aşk (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden (yabancı sinema)
22.00 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi (yabancı sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Ayla (yerli sinema)
22.45 Maskeli Beşler Irak (yerli sinema)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)
00.15 Tutunamayanlar (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
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