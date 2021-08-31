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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş Osman'ın 3. sezon tarihi açıklandı mı?

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 3. sezon tarihi için geri sayım başlamış durumda. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatıldığı dizinin yeni sezonu için oyuncular sete çıktı. İşte Kuruluş Osman 3. sezon ile ilgili bilgiler...

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş Osman'ın 3. sezon tarihi açıklandı mı?

ATV'nin ilk iki sezonuyla oldukça iyi bir çıkış yakalayan dizisi Kuruluş Osman'ın 3. sezonu için artık geri sayım başlamış durumda. Dizinin sevenleri, Mayıs ayında 2. sezon finalini gerçekleştirilen Kuruluş Osman'ın 3. sezonunun ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor...

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

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