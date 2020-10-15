Reuters

Ekonomi yönetimi, yıl sonunda 2 puan indirimle yüzde 20'ye gerilecek kurumlar vergisinde daha fazla indirim için çalışma yapıyor.

Yetkililere göre ciro bazında yapılacak ayrımla küçük işletmelere daha düşük vergi uygulanması da öngörülüyor. Reuters'a bilgi veren dört yetkili de ilgili kurumlar vergisinin düşürülmesine yönelik bir çalışma olduğunu onaylarken, nihai kararın henüz verilmediğine ve etki analizlerinin devam ettiğine de dikkat çektiler.

Kurumlar vergisi 2017'de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı. Herhangi bir yeni düzenleme olmazsa vergi önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yüzde 20'ye inecek.

Reuters'a bilgi veren bir yetkili, "Kurumlar vergisinin önümüzdeki yıldan itibaren gerileyeceği yüzde 20'nin de altında bir oran uygulanmasına yönelik bir çalışma var" dedi.

Yeni oranlar hakkında nihai kararın verilmediğine dikkat çeken yetkili, "Ancak ciro bazında bir ayrım ile KOBİ'ler başta olmak üzere daha küçük işletmelere daha düşük bir oran uygulanması pozitif ayrımcılık yapılması üzerinde çalışmalar ilerlemiş durumda" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre kurumlar vergisi yılın ilk dokuz ayında 78.6 milyar TL ile vergi gelirlerinin en büyük üçüncü kalemi durumunda.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir diğer yetkili ise, "Bu yıl sonunda Kurumlar Vergisi otomatik olarak yüzde 20'ye inecek ama bunun daha aşağı çekilmesi yönünde çalışma var. Nihai karar yok şimdi ama yılbaşı sonrası karar verilecek" dedi.



DÜŞÜK CİROLU ŞİRKETLERE DAHA DÜŞÜK KURUMLAR VERGİSİ DE ÇALIŞILIYOR

Kurumlar vergisinin ekonomik aktiviteye oldukça bağlı olduğunu belirten yetkili, kararın şu an da verilebileceğini ancak koronavirüsle ilişkin gelişmelerin takip edilmesinin daha iyi sonuçlar doğurabileceğini de söyledi ve şöyle devam etti:

"Başlangıçta düşük ciroya sahip şirketlere daha avantajlı bir oran belirlenebilir. Bazı şartlara bağlı olarak birkaç puan daha düşük uygulanabilir. Ama dramatik değişiklikler olmaz. Henüz egzersizler ve etkilere bakılıyor. Ancak bu ekonomik ortamda bu tür bir düzenlemenin faydalı olacağı yaklaşımı hakim."

Yetkililer ayrıca 2021 bütçe çalışmalarının da tamamlandığını bütçe ve YEP'in ağırlıklı olarak koronavirüsten yeni bir etki gelmeyeceği şekilde hazırlandığına da dikkat çektiler. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 2021 bütçesi 17 Ekim'de verilecek. Değişiklik lehte bir düzenleme olacağı için yıl başı sonrası yürürlüğe girmesi de mümkün.