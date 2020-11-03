Fiyatı sıfır araç ile yarışıyor 0:00 / 0:00

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Pandemi döneminde otomobil talebinin artması, ikinci el araç pazarına da olumlu yansıdı. Gelişmeler, tüm marka ve modellerin ikinci el fiyatlarını yılbaşından bu yana bir hayli yükseltirken, yaklaşık 20 yıldır üretilmeyen 'Kuş Serisi' otomobillerde de dikkat çeken fiyat artışları yaşanıyor.

Öyle ki, günümüze kadar az kilometrelerde ulaşmış bazı örnekler için, online ilanlar ile sıfır otomobil fiyatlarından daha fazla ücret talep ediliyor.

Yaptığımız araştırmaya göre, Şahin ve Doğan modellerinin fiyatları 175 bin TL'ye kadar çıkıyor. 50-100 bin kilometre aralığında 1995-2001 yılları arasında üretilmiş örneklere ise 90 bin TL civarında sahip olunabiliyor.

Kuş Serisi modellerinden 15 yıl sonra aynı fabrikada üretilmeye başlanan Egea Sedan'ın fiyatının 113 bin 900 TL'den başladığı göz önüne alındığında, Şahin ve Doğanların fiyat konusunda selefi ile yarıştığı ortaya çıkıyor.

Dolayısı ile, geçtiğimiz yıllarda 20 bin TL'ye kadar alınabilen bu yerli modellerin, bugünlerdeki fiyatları ile ikinci el araç pazarındaki trendlere uyum sağladığını söyleyebiliriz.

BİR KAÇ NEDENİ VAR

Kuş Serisi'ndeki bu durumun diğer modellerdeki fiyat artışları gibi kuşkusuz birkaç nedeni bulunuyor. Bunları en belirgin olanı ise bayilerde sıfır araç bulmanın zorluğu olarak karşımıza çıkıyor.

Bayide araç bulma sorunu genel olarak koronavirüs önlemleri kapsamında dünya çapındaki otomotiv üretiminde kesintiye gidilmesinden kaynaklanıyor. Planlarını pandemi şartlarına göre yapan üreticiler, Türkiye gibi talebin yüksek olduğu ülkelerde ise talebe yetişemiyor.

Dolayısı ile, aracını değiştirmek isteyenler ve araç sahibi olmayı hedefleyenler de, bayide sıfır araç bulamayınca çareyi ikinci el seçeneklerde arıyor.

Yüksek talebi gören araç sahipleri ise, fiyatları her geçen gün artırmaktan geri kalmıyor. Tüm bu gelişmelere döviz kurlarındaki hareketliliğin sıfır araç fiyatlarını yükseltmesi de eklenince, kullanılmış otomobil fiyatları bayide olmayan sıfır araçtan daha pahalı hale geliyor.

'FİYAT ARTIŞLARI SÜREBİLİR'

Pandeminin seyri, ikinci eldeki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de sürebileceğini gösteriyor.

Salgın nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde tedbirlerin tekrar hayata geçirildiği vurgulayan Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, üretimlerde alınacak olası bir duraklama kararının, kış aylarında sıfır araç tedarikinde tekrar olumsuzluklara neden olabileceğini belirtti.

Mutlu, "Sıfırda talebin yeteri kadar karşılanamaması, döviz kurlarının yüksekliği ve ÖTV düzenlemesi sonucunda ikinci el otomobil fiyatlarında artışlar yaşandı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tekrar çeşitli tedbirler hayata geçiriliyor. Otomobil fabrikalarında üretimlerin tekrar askıya alınması durumunda talepte sıkıntılar gündeme gelebilir. Bu da ikinci el fiyatlarında artışların bir süre daha yaşanmasına yol açabilir" dedi.

Otomobilin artık bir yatırım aracı olarak görüldüğünü de kaydeden Mutlu, "Tüketiciler kazanç elde edeceklerini düşünerek sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olmak istiyor. Bu da pazarın stabil bir hale gelmesini şu an için engelliyor. 2021’in ilk çeyreğinde de pazarın bu doğrultuda ilerleyeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

'ÜRETİMDEKİ ARTIŞ FİYATLARI DENGELER'

Önceki günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür de, ikinci elde fiyat artışının durması için sıfır araç arzının artması gerektiğini belirtmişti.

Ülgür, "Pandemiden kaynaklı üretimin durması ile araç ithalatının yavaşlaması tüketici talebinin ertelenmesine neden olmuştu. Üretimin normale dönüp tedarikin sağlanması ile birlikte ertelenen talepler hızla karşılanmaya başladı ve sıfır araç satışları arttı. Bu durumun ikinci ele de bulunurluk ve dengeli fiyatlar açısından etkisi kaçınılmaz olacaktır. Sıfır araç pazarında arzın da artması ile kurlar yükselse dahi ikinci el araç fiyatlarında yükselme hız kesecektir. Dolayısıyla ikinci elde de fiyatlar yıl sonu itibariyle normalleşmeye başlayacaktır" öngörüsünde bulunmuştu.

Eylül ayında sıfır araç satışları yüzde 115.8 oranında artarken, ikinci el otomobil satışlarında ise yüzde 23 artış yaşanmıştı.