Kuşadası'nda sahili domuzlar bastı
Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda domuz sürüsü halk plajına indi. Sahilde yiyecek arayan domuz sürüsünü gören turistler şaşkınlık yaşadı.
Giriş: 11.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:01
Kuşadası Halk Plajı'nda güneşlenen ve denize giren yabancı turistler, bir anda karşılarında domuz sürüsü görünce neye uğradıklarını şaşırdı.
Yaban domuzları, yiyecek arayışı içinde plajda dolaşmaya başladı. Bu sıra dışı manzarayı gören meraklı turistler, telefonlarına sarılarak fotoğraf ve video çekti.
Domuzların ormanlık alanlardan yiyecek bulmak amacıyla sahile indiği belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ