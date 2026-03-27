Kuşadası ve Söke için acele kamulaştırma kararı

Aydın'da yapımı süren ve yılda 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Aydın'da uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması hedeflenen Sarıçay Barajı projesinde önemli bir gelişme yaşandı.

İHA'nın haberine göre, Kuşadası ve Söke'ye su sağlayacak Kuşadası-Söke ve Yöresi İçmesuyu İsale Hattı ile İçme Suyu Arıtma Tesisi için gerekli taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında, isale hattının geçeceği güzergah ile arıtma tesisinin kurulacağı alanlarda bulunan taşınmazlar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27'nci maddesi gereğince ivedilikle kamulaştırılacak.

Projenin kentin su geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, alınan kararın Aydın için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Başkan Çerçioğlu, "Aydınımızın geleceği için hayata geçirilen proje için önemli bir adım daha atıldı. Alınan kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.