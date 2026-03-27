Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kuşadası ve Söke için acele kamulaştırma kararı | Son dakika haberleri

        Kuşadası ve Söke için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

        Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerine yılda 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak olan Sarıçay Barajı için alınan acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararı değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın geleceği için hayata geçirilen proje için önemli bir adım daha atıldı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 12:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'da yapımı süren ve yılda 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Aydın'da uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması hedeflenen Sarıçay Barajı projesinde önemli bir gelişme yaşandı.

        İHA'nın haberine göre, Kuşadası ve Söke'ye su sağlayacak Kuşadası-Söke ve Yöresi İçmesuyu İsale Hattı ile İçme Suyu Arıtma Tesisi için gerekli taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Karar kapsamında, isale hattının geçeceği güzergah ile arıtma tesisinin kurulacağı alanlarda bulunan taşınmazlar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27'nci maddesi gereğince ivedilikle kamulaştırılacak.

        Projenin kentin su geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, alınan kararın Aydın için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Başkan Çerçioğlu, "Aydınımızın geleceği için hayata geçirilen proje için önemli bir adım daha atıldı. Alınan kararın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

        #Aydın Haberleri
        #kamulaştırma
