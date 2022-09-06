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Kusursuz Kiracı 2. bölüm yayınlandı! Kusursuz Kiracı son bölüm izle

Kusursuz Kiracı 2. bölüm 6 Eylül Salı akşamı televizyon izleyicileriyle buluştu. FOX TV ekranlarının yeni dizisi Kusursuz Kiracı'nın son bölümünde; Mona daha istemeden işlediği korkunç cinayetin şokunu atlatamadan bir de ortalıktan kaybolan cesedin peşine düşmek zorunda kalmıştır. Kusursuz Kiracı 2. son bölüm izle ekranı FOX TV resmi sitesinde erişime açıldı. İşte Kusursuz Kiracı son bölüm özeti

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  • Kusursuz Kiracı 2. bölüm izle tek parça! FOX TV ile Kusursuz Kiracı 2. son bölüm full izle kesintisiz

    Nermin Yıldırım’ın senaryosunu yazdığı Kusursuz Kiracı dizisinin yapımcılığını ise MF YAPIM üstlenirken, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği ana karakterin yeni taşındığı apartmandaki gizemli olayları konu alan dizi her hafta salı günü FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Kusursuz Kiracı 2. bölüm özeti...
  • Kusursuz Kiracı 2. bölüm izle tek parça! FOX TV ile Kusursuz Kiracı 2. son bölüm full izle kesintisiz

    KUSURSUZ KİRACI SON BÖLÜM İZLE

    Kusursuz Kiracı 2. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kusursuz Kiracı son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Kusursuz Kiracı 2. bölüm izle tek parça! FOX TV ile Kusursuz Kiracı 2. son bölüm full izle kesintisiz

    KUSURSUZ KİRACI 2. BÖLÜM ÖZETİ

    Mona daha istemeden işlediği korkunç cinayetin şokunu atlatamadan bir de ortalıktan kaybolan cesedin peşine düşmek zorunda kalmıştır. Leyla, Mona’nın polise gitmesini engeller. Cesedi ortadan kaldırıp bu korkunç olayı unutmaları gerektiği konusunda arkadaşını ikna eder.

    Mona bir yandan aralarında güçlü bir çekimin filizlenmekte  olduğu Yakup’un amcasını öldürmenin suçluluğuyla boğuşurken diğer yandan da Leyla ile birlikte kaybolan cesedin esrarını çözmeye çalışır.

    Ancak cinayetin bir görgü tanıdığı vardır ve olaylar iki genç kadının planladığı gibi gelişmeyecektir. Mona aradığı sorulara cevap bulmak umuduyla Yakup tarafından davet edildiği bir partiye gider. Ancak orada onu hiç ummadığı tatsız bir sürpriz beklemektedir.

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