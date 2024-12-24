Kütahya'da motosikletlinin çarptığı polis yaralandı
Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı. Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı
Kütahya'da gece saatlerinde Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde denetleme yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendiği bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. DHA'nın haberine göre; polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle polise çarparak kaçtı.
POLİS MEMURU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Yaralanan polis memuru ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.