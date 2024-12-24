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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı | Son dakika haberleri

        Kütahya'da motosikletlinin çarptığı polis yaralandı

        Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı. Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 00:58 Güncelleme: 24.12.2024 - 01:00
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        Motosikletlinin çarptığı polis yaralandı
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        Kütahya'da gece saatlerinde Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde denetleme yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendiği bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. DHA'nın haberine göre; polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle polise çarparak kaçtı.

        POLİS MEMURU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

        Yaralanan polis memuru ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

        Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        #Kütahya
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