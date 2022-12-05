Otomobilin çarptığı kadın öldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. K.K'nin kullandığı otomobil, Gediz-Kütahya karayolunun Hacı Baba Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Akgün’e (62) çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan Akgün'ün, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü K.K. gözaltına alındı.
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