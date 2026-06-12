Kütahya'da TIR ile çarpışan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'da TIR ile çarpıştıktan sonra savrulan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Otomobile çarpmamak için manevra yapan başka bir otomobil ise refüje çıkıp, diğer şeritteki aydınlatma direğine çarptı. Kazada takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sporkent Köprülü kavşağı çıkışında meydana geldi. Muhammet Ali Koltka yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden Mehmet Varol yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
Savrulan otomobil refüje çıkıp takla atarak karşı şeride geçti. Muhammet Ali Koltka idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yapan Halil İbrahim Tunç idaresindeki otomobil ise karşı şeride geçip aydınlatma direğine çarptı.
TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ GENÇ ÖLDÜ
DHA'nın haberine göre kazada, otomobil sürücülerinden Halil İbrahim Tunç hafif yaralandı. Takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Muhammet Ali Koltka ağır yaralanırken, yanındaki Ali Koltka (17) olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada ölen Ali Koltka'nın cansız bedeni ise savcılık ve polisin incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.