Kütahya'da TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde karşı şeride geçen TIR, otomobilin üstüne devrildi. TIR'ın ezdiği otomobilde sürücü oğul hayatını kaybetti, baba yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken TIR'ın sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı.
N.K. idaresindeki TIR, Gediz-Kütahya karayolunun 17. kilometresinde, henüz bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek, Ramazan Şakir Yılmaz'ın (21) kullandığı otomobilin üzerine devrildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALANDI
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, TIR'ın altında kalan otomobil sürücüsü Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan baba İbrahim Yılmaz (50) ise sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR'ın şoförü N.K, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.