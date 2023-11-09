Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kalp krizi geçiren polis öldü; cenazede eşi fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü

        KÜTAHYA'daspordan döndükten sonra kalp krizi geçiren polis memuru Ömer Uzuncaalan (31), hayatını kaybetti. Cenaze töreninde eşi, Uzuncaalan'ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp krizi geçiren polis öldü; cenazede eşi fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'daspordan döndükten sonra kalp krizi geçiren polis memuru Ömer Uzuncaalan (31), hayatını kaybetti. Cenaze töreninde eşi, Uzuncaalan'ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Ömer Uzuncaalan, akşam spor salonunda spor yaptıktan sonra evine döndü. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuncaalan, eşi ile otomobile binerek hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak Uzuncaalan, direksiyon başında fenalaştı. Ömer Uzuncaalan, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 2 çocuk babası Uzuncaalan, kurtarılamadı.

        12 yıllık polis memuru olan Ömer Uzuncaalan için Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü´nde tören düzenlendi. Törene, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Kütahya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, meslektaşları ve ailesi katıldı. Uzuncaalan'ın cenazesi, Ulu Camii'de kılınan namazın rdından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi

        Benzer Haberler

        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya tırdan kopan tekerleğin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Kütahya tırdan kopan tekerleğin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Kütahya ile Bosna Hersek'in Zivinice kenti "kardeş şehir" oldu
        Kütahya ile Bosna Hersek'in Zivinice kenti "kardeş şehir" oldu
        Kütahya´daki galericiye silahlı saldırı şüphelileri `tetikçi´ çıktı, yenide...
        Kütahya´daki galericiye silahlı saldırı şüphelileri `tetikçi´ çıktı, yenide...
        Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücü öldü
        Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücü öldü
        Evini adeta "Orhan Gencebay Müzesi"ne çevirdi
        Evini adeta "Orhan Gencebay Müzesi"ne çevirdi