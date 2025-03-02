Kütahya'da "Hayat Üniversitesi" vatandaşlarla akademisyenleri buluşturacak
MUHARREM CİN - Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) başlatılan, akademisyenleri kampüs dışında vatandaşlarla bir araya getirecek "Hayat Üniversitesi Projesi" ile bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacak.
MUHARREM CİN - Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) başlatılan, akademisyenleri kampüs dışında vatandaşlarla bir araya getirecek "Hayat Üniversitesi Projesi" ile bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacak.
DPÜ Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında, üniversitede görev yapan akademisyenler, köylerde ve mahallelerde vatandaşlarla buluşacak.
Projeyle hem vatandaşlar hem de akademisyenler birbirlerinin bilgi birikimi ve tecrübesinden faydalanacak.
Kalıcı bir proje olarak başlatılan Hayat Üniversitesi ile ülkenin bilimsel gelişiminin desteklenmesi, bilimle toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi, DPÜ'nün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması hedefleniyor.
Projeyle üniversitede görev yapan 1000 civarındaki akademik personelden en az 500'ü halkla buluşarak, mühendislikten finansa, spordan tarihe kadar toplumun beklentileri, merakları ve gelişimini hedef alarak toplantılar düzenleyecek.
Kütahya'nın tüm köylerinde en az bir buluşmanın hedeflendiği projeyle finansal okuryazarlıktan dijital okuryazarlığa, kentin tarihi geçmişinden, elektrikli arabalara kadar çok sayıda farklı konu ele alınacak.
Projeyle alanında uzman akademisyenler vatandaşların kazandıkları parayı nasıl yatırıma dönüştürecekleriyle ilgili sunumlar da yapacak.
Vatandaşla buluşan akademisyenler geri bildirimleri toplayarak halkın beklentilerini değerlendirip bir sonraki eğitimleri buna göre planlayacak, farklı etkinlikler düzenleyecek.
Topyekun toplumsal gelişme sağlanmasının amaçlandığı proje, gönüllülük esasına göre yürütülüyor.
- "Köy okullarındaki çocuklarımızla görüşmeyi planlıyoruz"
Merkeze bağlı Çöğürler köyünü ziyaret ederek projeyi başlatan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, köy odasında vatandaşlarla bir araya gelerek üniversitenin faaliyetlerini anlattı.
Kızıltoprak, AA muhabirine, "Hayat Üniversitesi Projesi"nin hem vatandaşların hem de akademisyenlerin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.
Projeyle üniversiteyi kampüs sınırları dışına taşıyacaklarını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:
"Hayat Üniversitesi adını verdiğimiz projemizle vatandaşlarımıza ulaşmayı, üniversitemizde ürettiğimiz akademik bilgiyi, kültür sanatı, tarih ve her alanda ürettiğimiz bilgiyi paylaşmak amacındayız. Kütahya'mızın bütün köylerine gitmeyi planlıyoruz. Köy odalarında vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Köy okullarındaki çocuklarımızla görüşmeyi planlıyoruz."
Kızıltoprak, projenin herkes için verimli olacağı inancında olduğunu dile getirdi.
"Hayat Üniversitesi Projesi"nin yeni projelere de kapı aralayabileceğini anlatan Kızıltoprak, "Akademisyenlerimiz gittikleri yerlerde hemşehrilerimizle görüşecek, onlarla sohbet edecek, söyleşi yapacak, kendi uzmanlık alanları hakkında bilgi verecek, aynı zamanda da hemşehrilerimizin iştigal ettiği ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerden istifade edecek ve biz bu doğrultuda yeni projeler geliştireceğiz." ifadesini kullandı.
- "Proje, tecrübe ve bilgi aktarımını sağlayacak"
Çöğürler köyü sakinleriyle bir araya gelmenin tecrübe ve bilgi aktarımı açısından verimli geçtiğini anlatan Kızıltoprak, projenin örnek olacağını söyledi.
"Hayat Üniversitesi"nin aynı zamanda bir hayat dersi olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanlarımızın, üniversite okusun ya da okumasın bir hayat tecrübesi ve bildikleri var. Deneyerek öğrendikleri var. Günümüzde pratiğe dayalı öğrenmek de çok önemli. Dolayısıyla biz de pratik hayatın içinde olarak etrafımızda, şehrimizde, köylerimizde ne var ne yok onu öğreniyoruz. Onların bizden beklentilerini dinliyoruz ve karşılıklı bir bilgi alışverişi oluyor, tecrübe alışverişi oluyor. Kendimizi geleceğe hazırlamak için yeni bir motivasyon oluyor."
Çöğürler Köyü Muhtarı Recep Çöğür de köye gelen Rektör Kızıltoprak'ın köy halkı ile istişarelerde bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
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