Kütahya'da "Hayat Üniversitesi" vatandaşlarla akademisyenleri buluşturacak

MUHARREM CİN - Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) başlatılan, akademisyenleri kampüs dışında vatandaşlarla bir araya getirecek "Hayat Üniversitesi Projesi" ile bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacak.

DPÜ Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında, üniversitede görev yapan akademisyenler, köylerde ve mahallelerde vatandaşlarla buluşacak.

Projeyle hem vatandaşlar hem de akademisyenler birbirlerinin bilgi birikimi ve tecrübesinden faydalanacak.

Kalıcı bir proje olarak başlatılan Hayat Üniversitesi ile ülkenin bilimsel gelişiminin desteklenmesi, bilimle toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi, DPÜ'nün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması hedefleniyor.

Projeyle üniversitede görev yapan 1000 civarındaki akademik personelden en az 500'ü halkla buluşarak, mühendislikten finansa, spordan tarihe kadar toplumun beklentileri, merakları ve gelişimini hedef alarak toplantılar düzenleyecek.

Kütahya'nın tüm köylerinde en az bir buluşmanın hedeflendiği projeyle finansal okuryazarlıktan dijital okuryazarlığa, kentin tarihi geçmişinden, elektrikli arabalara kadar çok sayıda farklı konu ele alınacak.

Projeyle alanında uzman akademisyenler vatandaşların kazandıkları parayı nasıl yatırıma dönüştürecekleriyle ilgili sunumlar da yapacak.

Vatandaşla buluşan akademisyenler geri bildirimleri toplayarak halkın beklentilerini değerlendirip bir sonraki eğitimleri buna göre planlayacak, farklı etkinlikler düzenleyecek.

Topyekun toplumsal gelişme sağlanmasının amaçlandığı proje, gönüllülük esasına göre yürütülüyor.

- "Köy okullarındaki çocuklarımızla görüşmeyi planlıyoruz"

Merkeze bağlı Çöğürler köyünü ziyaret ederek projeyi başlatan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, köy odasında vatandaşlarla bir araya gelerek üniversitenin faaliyetlerini anlattı.

Kızıltoprak, AA muhabirine, "Hayat Üniversitesi Projesi"nin hem vatandaşların hem de akademisyenlerin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Projeyle üniversiteyi kampüs sınırları dışına taşıyacaklarını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu: