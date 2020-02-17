Kütahya'da Abdurrahman Arıcı'ya bel fıtığı tedavisi

Eski Bakan Yardımcısı ve 23. Dönem Antalya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Arıcı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde gördüğü tedaviden memnun kaldığını ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Şu an Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFGHD) Başkanlığını yapan Prof. Dr. Abdurrahman Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet ve TFFGHD Kütahya Şubesi Başkanı Ahmet İlhan Aydın ile birlikte Rektür Kavuncu’ya teşekkür ziyareti gerçekleştirerek, FTR Hastanesi'nde bel fıtığından dolayı gördüğü tedaviden memnuniyetini dile getirdi.

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