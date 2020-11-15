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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili İshak Gazel: “Zafer OSB’de sona yaklaşıldı”

İHA

Milletvekili İshak Gazel: “Zafer OSB’de sona yaklaşıldı”

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde ((OSB) sona yaklaşıldığını ifade etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde şu an sona yaklaşıldığını belirterek,” Altyapı ihalesi 5 Kasım itibarıyla yapıldı. Yatırım programına alınmıştı. Dolayısıyla alt yapı ihalesi ile birlikte inşallah Zafer Organize Sanayi Bölgemizin de bir an önce hizmete girme imkanı doğacak. 6 Milyon metrekare bir alan üzerinde kurulmuş bir Organize Sanayi Bölgesi olacak. Şimdiden çok önemli büyük firmalar yatırım yapmak için ön talep formu oluşturmuşlardı oraya zaten. Bu alt yapı ihalesinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki süreçte yerin tesliminden sonra da artık burada fabrikaların çalışmaya başladığını ve Kütahya istihdamına, artı bölge istihdamına da önemli katkılar sağlamaya başlayacağını şimdiden söyleyebiliriz” dedi.

"Millet Bahçesi 45 milyon TL'ye mal olacak"
Kütahya’ya yapılacak Millet Bahçesinin ihalesi geçen hafta içerisinde tamamlandığını belirten Milletvekili İshak Gazel,” Kütahya’mız inşallah Millet Bahçesiyle bir an önce buluşacak. 100 bin metrekare bir alanda düşünülen Millet Bahçesi. İçinde vatandaşlarımızın huzurla dolaşıp gerekli ihtiyaçlarını görebileceği, her türlü ihtiyacın sağlanacağı bir alan. Yaklaşık maliyeti 45 nilyon lira. İhalesi yapıldı, ihale sürecinin tamamlanması ve yer tesliminin de yapılmasından sonra bir sene içerisinde Milet Bahçesi halkımıza hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.

“Adliye binasının ihalesi Aralık ayının içerisinde yapılacak”

Yeni Adliye Binası yapımına da değinen Milletvekili İshak Gazel,” Adliye binamız malumunuz olduğu üzere şu an yetersiz. Bende bir avukat olarak hem meslektaşlarımızdan, hem de vatandaşlarımızdan adliye binamızın yetersizliği ile ilgili bir sürü şikayetler alıyorduk. Yeni adliye binamızın yapımını 2020 yatırım programına aldırdık. Adliye Sera alışveriş merkezine yakın bir lokasyonda hizmet verecek. Hem ulaşım kolay, hem de mimari açıdan da Kütahya’mıza yakışacak. Mimari proje ile ilgili Bakanlıkta ufak tefek değişiklikler yapılacak. Tabi ki bu ihale sürecini engellemeyecek. Aralık ayının içerisinde ihalesi yapılacak ve en kısa süre içerisinde adliyemizi teslim almayı öngörüyoruz. Tabi burada adliye binasının önemli bir fonksiyonu var. Çünkü adliye binası birçok kamu kurumundan daha fazla vatandaşın işinin olduğu bir yer. Avukatlarımız sürekli adliye binasında faaliyet gösteriyor. Hakim ve savcılarımız mesailerini adliye binasının içerisinde yapıyorlar. Yeni adliye binası bu anlamda hem vatandaşlarımızın, avukatlarımızın, hakim ve savcılarımızın daha rahat bir ortamda çalışmasına imkan sağlayacak” dedi.

“Torba yasa hayırlı olsun"

Torba yasanın önemli bir yasa olduğundan söz eden Gazel,” 11 Kasım itibarıyla Torba yasayla ilgili Meclisteki görüşmeleri tamamlayıp yasa kabul edildi. Burada vatandaşlarımızın devletin kurumlarına olan borçları bunların içinde, vergi, sigorta prim, belediyeye olan borçları var. Bunların hepsi ile ilgili bir yapılandırma söz konusu. Borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu yapılandırmaya müracaat edebilecek. Bu aynı zamanda hem işverenimizin, hem vatandaşlarımızın Korona salgınının etkilerini daha da hafife indirme tarzında devletimizin aldığı bir tedbir aynı zamanda. Torba Yasanın içerisinde bir de istihdamı arttırıcı, yeni istihdamı teşvik edici, işe dönüşü teşvik edici çeşitli önlemler destekler bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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