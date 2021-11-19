KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesinin enfeksiyon tedavisi başarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesinin enfeksiyon tedavisi başarısı

İHA

KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesinin enfeksiyon tedavisi başarısı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına (AD) başvuran ve periimplantitis (İmplant çevresinde oluşan bir enfeksiyon) teşhisi konulan 33 yaşındaki hastaya, güncel tedavi yaklaşımı ile başarılı bir tedavi uygulandı. Periodontoloji AD Başkanı Doç. Dr. Berceste Güler, birçok güncel tedavinin artık KSBÜ'de uygulandığına dikkat çekerek, "Diş Hekimliği Fakültesi modern olanaklara sahip" dedi.
Dental implantının çevresinde enfeksiyon şikayetiyle, Periodontoloji AD’ye başvuran 33 yaşındaki Egemen Toktaş’a ağız içi muayenesi ve panoramik ile periapikal röntgenleri çekilerek periimplantitis teşhisi kondu. Teşhisin ardından Periodontoloji AD Başkanı Doç. Dr. Berceste Güler ve ekibi tarafından, güncel tedavi yaklaşımı ile başarılı bir tedavi gerçekleştirildi.
KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD Başkanı Doç. Dr. Berceste Güler, “Periimplantitis, implant çevresi dokuların iltihabı olarak tanımlanabilir. Doğru ve yeterli tedavi yapılamazsa implant çevresi kemiğinin kaybı devam eder ve sonunda implantın kaybı meydana gelebilir. Tedavi seçenekleri vakanın özelliklerine göre cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler olarak ayrılır. Hastamız Egemen Toktaş’ın implant çevresinde oluşan kemik yıkımının özelliğine uygun olan tedavi cerrahi operasyonla bölgenin açılması, iltihaplı dokuların çıkarılıp bölgenin temizlenmesinin ardından kemik grefti uygulanıp implantın desteklenmesi şeklindeydi. Operasyonumuz Periodontoloji AD ameliyathanemizde başarılı bir şekilde tamamlandı. Periimplantitis tedavisin tüm seçeneklerini KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD’mizde yapabilecek imkân ve olanağa sahip olmamız ve hastalarımızın Kütahya’dan başka illere gitme zorunluluğunun ortadan kalkması nedeniyle oldukça mutluyuz" diye konuştu.
Kütahya’da böyle bir olanağın sunulduğundan memnuniyetini dile getiren Egemen Toktaş, “İmplantımı 6 yıl önce Ankara’da yaptırmıştım. İmplant çevresinde iltihaplanma nedeniyle muayene olduğumda implantın çevresinde kemik kaybı olduğunu öğrendim. Tedavisinin Kütahya’da yapılabildiğini bilmediğim için Ankara gibi büyükşehirlere başvurmayı düşünüyordum. Yaşadığım şehirde Diş Hekimliği Fakültesindeki gelişmiş teknolojik olanaklar ve özverili uzman diş hekimleri tarafından tedavimin yapılmasından çok memnunum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Sanayi Sitesi'ne asfalt
YEREL HABERLER Fatih Sanayi Sitesi'ne asfalt
Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi Saldırıya uğrayan personele '3 gün iş göremez' raporu verilirken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını ...
Simavlı duayen gazeteci 102 yaşında vefat etti
YEREL HABERLER Simavlı duayen gazeteci 102 yaşında vefat etti
Simav’da radarlı trafik kontrolü
YEREL HABERLER Simav’da radarlı trafik kontrolü
CHP'li Öztrak: Ekonomik kriz zirve yapıyor (2)
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Ekonomik kriz zirve yapıyor (2)
Gökmen Canlıdinç, Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı oldu
YEREL HABERLER Gökmen Canlıdinç, Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı ...
DPÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığında nöbet değişimi
YEREL HABERLER DPÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığında nöbet değişimi
Kütahya Gediz'de ilginç kaza Otomobil, park halindeki aracın üzerine çıktı
YEREL HABERLER Kütahya Gediz'de ilginç kaza Otomobil, park halindeki ...
Kütahya Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye oldu
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler ...
CHP'li Öztrak: Ekonomik kriz zirve yapıyor
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Ekonomik kriz zirve yapıyor
Mağdur durumdaki asker arkadaşlarının evini onardılar
YEREL HABERLER Mağdur durumdaki asker arkadaşlarının evini onardılar
Gediz’de sürü yönetimi kursu verildi
YEREL HABERLER Gediz’de sürü yönetimi kursu verildi
Gerence Deresi'nin bakım ve onarımı yapıldı
YEREL HABERLER Gerence Deresi'nin bakım ve onarımı yapıldı
Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı Eskişehirli dolandırıcı, köylüsünü sahte anne, baba ve gelin ile tuzak kurup 100 bin lira zarara soktu
YEREL HABERLER Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlar ...
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, ...
Emet’te kooperatif yönetici eğitimleri
YEREL HABERLER Emet’te kooperatif yönetici eğitimleri
Hisarcık İlçe Halk Kütüphanesi öğrencilere 14 saat hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hisarcık İlçe Halk Kütüphanesi öğrencilere 14 saat ...
Altıntaş’ta ''Yerli tohum tarım atölyesi'' projesi
YEREL HABERLER Altıntaş’ta ''Yerli tohum tarım atölyesi'' projesi
Park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılmaz ...
DPÜ EEM Öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER DPÜ EEM Öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK desteği
Bosna Hersek'te Kütahya rüzgarı
YEREL HABERLER Bosna Hersek'te Kütahya rüzgarı
108 ülke Kütahya’dan “Kadına şiddete dur” dedi
YEREL HABERLER 108 ülke Kütahya’dan “Kadına şiddete dur” dedi
Aizanoi Antik Kenti’ni 2,5 ayda 9 bin 248 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Aizanoi Antik Kenti’ni 2,5 ayda 9 bin 248 kişi ...
Gediz Altınkent Ortaokulu Litvanya yolcusu
YEREL HABERLER Gediz Altınkent Ortaokulu Litvanya yolcusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.