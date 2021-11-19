KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesinin enfeksiyon tedavisi başarısı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına (AD) başvuran ve periimplantitis (İmplant çevresinde oluşan bir enfeksiyon) teşhisi konulan 33 yaşındaki hastaya, güncel tedavi yaklaşımı ile başarılı bir tedavi uygulandı. Periodontoloji AD Başkanı Doç. Dr. Berceste Güler, birçok güncel tedavinin artık KSBÜ'de uygulandığına dikkat çekerek, "Diş Hekimliği Fakültesi modern olanaklara sahip" dedi.

Dental implantının çevresinde enfeksiyon şikayetiyle, Periodontoloji AD’ye başvuran 33 yaşındaki Egemen Toktaş’a ağız içi muayenesi ve panoramik ile periapikal röntgenleri çekilerek periimplantitis teşhisi kondu. Teşhisin ardından Periodontoloji AD Başkanı Doç. Dr. Berceste Güler ve ekibi tarafından, güncel tedavi yaklaşımı ile başarılı bir tedavi gerçekleştirildi.

KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD Başkanı Doç. Dr. Berceste Güler, “Periimplantitis, implant çevresi dokuların iltihabı olarak tanımlanabilir. Doğru ve yeterli tedavi yapılamazsa implant çevresi kemiğinin kaybı devam eder ve sonunda implantın kaybı meydana gelebilir. Tedavi seçenekleri vakanın özelliklerine göre cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler olarak ayrılır. Hastamız Egemen Toktaş’ın implant çevresinde oluşan kemik yıkımının özelliğine uygun olan tedavi cerrahi operasyonla bölgenin açılması, iltihaplı dokuların çıkarılıp bölgenin temizlenmesinin ardından kemik grefti uygulanıp implantın desteklenmesi şeklindeydi. Operasyonumuz Periodontoloji AD ameliyathanemizde başarılı bir şekilde tamamlandı. Periimplantitis tedavisin tüm seçeneklerini KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD’mizde yapabilecek imkân ve olanağa sahip olmamız ve hastalarımızın Kütahya’dan başka illere gitme zorunluluğunun ortadan kalkması nedeniyle oldukça mutluyuz" diye konuştu.

Kütahya’da böyle bir olanağın sunulduğundan memnuniyetini dile getiren Egemen Toktaş, “İmplantımı 6 yıl önce Ankara’da yaptırmıştım. İmplant çevresinde iltihaplanma nedeniyle muayene olduğumda implantın çevresinde kemik kaybı olduğunu öğrendim. Tedavisinin Kütahya’da yapılabildiğini bilmediğim için Ankara gibi büyükşehirlere başvurmayı düşünüyordum. Yaşadığım şehirde Diş Hekimliği Fakültesindeki gelişmiş teknolojik olanaklar ve özverili uzman diş hekimleri tarafından tedavimin yapılmasından çok memnunum” diye konuştu.

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