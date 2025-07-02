Kuveyt Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kuveyt'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Kuveyt Telefon Kodu Kaç?

Ortadoğu’nun incisi şeklinde tabir edilen Kuveyt, alan olarak küçük ancak epey zengin bir ülke. Bu zenginliğini ise sahip olduğu petrol rezervlerine borçlu… Kuveyt hakkında insanların ilgisini çeken pek çok şey var. Bunlardan biri de Kuveyt telefon kodu oluyor. Bildiğiniz gibi her ülke kendine ait bir telefon kodu bulunur. Nasıl ki Türkiye’nin telefon kodu +90 şeklinde ise diğer ülkelerin de kendilerine özgü kodları vardır. Kuveyt telefon kodunun kaç olduğunu merak edenler genellikle Kuveyt’e ait bir telefon numarasını aramak isteyenler oluyor. Ticari amaçla ya da farklı bir nedenle Kuveyt’teki bir numarayı aramak isteyenler için Kuveyt telefon kodunun +965 olduğunu söyleyelim. Yani Türkiye’den bir Kuveyt numarasını arayacaksanız eğer telefon numarasının başına +965 kodunu eklemeniz gerekecek.

Kuveyt Para Birimi Nedir?

Ekonomik anlamda oldukça zengin ülkelerden biri olan Kuveyt para birimi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dünya genelinde en değerli para birimine sahip ülkelerden biri olduğu bilinen Kuveyt’in ekonomik anlamda bu kadar güçlü olmasının nedeni petrol rezervleri. Zenginliği nedeniyle refah açısından da dikkat çeken bu ülkenin para birimini öğrenmek isteyenler genellikle iş insanları ya da Kuveyt’i ziyaret etmek isteyen turistler oluyor. Ayrıca döviz işi ile uğraşan ve kur takip eden kişiler içinde bu ülkenin para birimi oldukça önemli. Her ne sebeple olursa olsun merak edenler için Kuveyt para biriminin Dinar şeklinde isimlendirildiğini belirtelim. Kısaca KWD olarak adlandırılan 1 Kuveyt Dinarı, Euro ve Amerikan Doları gibi para birimlerinden bile yüksek değerde seyredebiliyor.