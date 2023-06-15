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Kuymak diğer adı nedir?

Belirli kelimelerin anlamdaşlarına kelime oyunlarında, bilgi yarışmalarında ve bulmacalarda rastlarız. Özellikle bulmacalar küçük büyük herkesin ilgisini çekmektedir çünkü eğlenceli ve verimli vakitlerin anahtarıdır. Kuymak diğer adı nedir? Kuymak ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Kuymak Diğer Adı Nedir?
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Bulmaca çeşitleri arasında özellikle kare ve çengel bulmacalar rağbet görmektedir. Kare ve çengel bulmacalar bir bütün olarak sunulduğundan dolayı hafıza üzerinde de bütünleştirici etki yaratır. Özellikle unutkanlık probleminin önüne geçer. Bulmacalarda yer alan sorulardan biri de Kuymağın diğer adı nedir? sorusudur. Ne olduğuna ve diğer ismine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Kuymak Diğer Adı Nedir?

Karadeniz Bölgesi’ne ait yöresel bir tat olan kuymağın sırrı mısır ununda ve çökelek peynirindedir. Yörelere göre yapılışı farklılık göstermekle birlikte kıvamı aşağı yukarı aynıdır. Yoğun bir kıvama sahip olan kuymak, zaman zaman mıhlama olarak da anılır. Kuymağı hazırlarken önce tereyağını eritiriz. Tereyağı köpürmeye başladığında ise mısır ununu dökeriz. Koyulaşıncaya dek kavururuz. Kavurma işlemini yaparken bir bardak su ve tuz ekleriz. Suyunun çektiğine emin olduktan sonra ise çökelek peynirini ilave ederiz. Peynir eriyene dek kavurma işlemine devam ederiz. Bu şekilde kıvam ve tadı oturacaktır. Kuymağın diğer adı özellikle bulmacalarda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Kuymağın diğer adları cumur, çumur ya da zumur, yayla kuymağı, mıhlama, Rize'de höşmerimdir. Adların farklılık göstermesi kullanılan malzemeye göre değişmektedir.

Kuymağın Diğer İsmi?

Bulmacalarda genellikle bir harfin eş anlamlısı sorulur. Bu eş anlamlı isme istinaden boşluklar doldurulmakta ve kelimeler tamamlanmaktadır. Kelimeler üzerindeki hâkimiyetimize göre verilen cevaplar değişir. Kuymağın diğer ismi de bulmacalarda çokça karşımıza çıkan soruların başında yer alır. Kuymağın en bilindik diğer ismi mıhlamadır. Bunun dışında kuymağa cumur, çumur ya da zumur, yayla kuymağı ve höşmerim de denilmektedir.

Kuymak Nedir?

Kuymak; mısır unu, tereyağı ve çökelek peyniri kullanılarak yapılan mısır lapasıdır. Tadının güzelliğinden ülkemizin dört bir yanında bahsedilmektedir. Karadeniz yöresine özgüdür. Ancak Rize usulü, Trabzon usulü, Artvin usulü ve Iğdır usulü gibi yörelere özgü farklılıkları da vardır. Kuymak genel olarak serpme kahvaltılarda tercih edilir. Tavana doğru uzatılan özel peyniri ile hem göze hem de mideye hitap etmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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