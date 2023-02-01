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Kuyruklu Yıldız ne zaman ve saat kaçta görülecek? Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi?

Gün itibariyle yaşanacak olan gökyüzü olayı Kuyruklu Yıldız ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. NASA tarafından görüleceği duyurulan kuyruklu yıldız ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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  • Kuyruklu Yıldız ne zaman ve saat kaçta görülecek? Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi?

    NASA, parlak yeşil bir kuyruklu yıldızın 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaştığını duyurmuştu. İki yarım küre için de ayrı bir gösteri sunacak olan kuyruklu yıldıza dair bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...
  • Kuyruklu Yıldız ne zaman ve saat kaçta görülecek? Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi?

    KUYRUKLU YILDIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GEÇECEK?

    Kuyruklu yıldızın ufukta yükseldikçe parlaklaşması ve en iyi şekilde şafak öncesi saatlerde görülmesi bekleniyor. Şubat ayının 10'una kadar da Mars'a yakın olacak.

     

    Güney Yarımküre'deki gökyüzü gözlemcileri ise gelecek aya kadar beklemek zorunda kalacak.
  • Kuyruklu Yıldız ne zaman ve saat kaçta görülecek? Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi?

    NASA'nın kuyruklu yıldız ve asteroit izleme biriminden Paul Chodas, geçen yıl gökyüzünü çok sayıda kuyruklu yıldız süslemiş olsa da, "Bu muhtemelen biraz daha büyük ve dolayısıyla biraz daha parlak görünüyor ve Dünya'nın yörüngesine biraz daha yaklaşıyor." diye konuştu.

    Çarşamba günü Dünya ve Mars yörüngeleri arasında saatte 207 bin kilometre hızla ilerleyecek.

    Perşembe gününden itibaren dürbünle küçük bir yeşil parıltı olarak görülebilir.

    Bilim insanları, gök cisminin 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın noktada olacağını kaydediyor.
  • Kuyruklu Yıldız ne zaman ve saat kaçta görülecek? Kuyruklu Yıldız Türkiye'den görülecek mi?

    KUYRUKLU YILDIZ GÖRÜLECEK Mİ?

    NASA, ziyarete ilişkin açıklamasında, "Kuyruklu yıldızlar, tahmin edilemez olmaları ile meşhurdular. Ancak bu, aynı şekilde parlamayı sürdürürse, görülmesi kolay olacak" denildi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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