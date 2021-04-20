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HaberlerDünyaSon Dakika: Kuzey İrlanda'da korkulu anlar! Polis arabasının altında bomba bulundu ve... - Haberler
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Kuzey İrlanda'da bir polis memurunun arabasının altında bomba bulundu

Kuzey İrlanda'nın Dungiven kentinde bir polis memurunun arabasının altında bomba bulundu.

Son Dakika: Kuzey İrlanda'da korkulu anlar! Polis arabasının altında bomba bulundu ve... - Haberler
Kuzey İrlanda'da polis arabasının altında bomba bulundu
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AA

Belfast Live haber sitesine göre bomba etkisiz hale getirildi.

Kuzey İrlanda Polis Yetkilisi Mark McEwan, yaptığı açıklamada, bombayla aracı ve çevresinde bulunan herkesi yakabilecek düzeyde ateş topu oluşturulmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Burada asıl üzücü olan, teröristlerin bombayı arabanın arkasına yani kurbanın üç yaşındaki kızının oturduğu noktaya yerleştirmesi. Bu, bir annenin ve yeni yürümeye başlayan çocuğunun hayatına hiçbir önem verilmediğini gösteriyor. "dedi.

McEwan, Dungiven kentindeki olaydan "Yeni IRA'nın" sorunlu olduğunu düşündüklerini de belirtti.

"BOMBALARA VE MERMİLERE GERİ SÜRÜKLENMEYECEĞİZ"

Kuzey İrlanda Başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi lideri Arlene Foster, hedef alınmak istenen kadın polis memuru ile görüştüğünü belirterek, "Ona ve ailesine zarar vermek isteyenleri kınadığımızı ve onu desteklediğimizi iletmek istedim." dedi.

Olayı, "pervasız ve nafile çaba" olarak niteleyen Foster, "Siyasi anlaşmazlıklar olacaktır, ancak Kuzey İrlanda ilerlemeye devam etmek zorunda. Bombalara ve mermilere geri sürüklenmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İRLANDA SORUNU

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 civarında kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.

ŞİDDET OLAYLARI YENİDEN BAŞLADI

Son haftalarda adada olaylar yeniden başlamış ve Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı gösteriler düzenlenmişti.

İngiltere'yle birlik yanlılarının gösterilerinde bir otobüs ve araçlar ateşe verilmiş, polise taş ve molotofkokteyli atılmıştı.

Birlik yanlıları, Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nün Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki konumunu tehdit ettiğini savunuyor.

YENİ IRA

Yeni IRA, Kuzey İrlanda'daki İngiliz hakimiyetini sonlandırmak ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'ni birleştirmek istiyor.

Yeni IRA'nın kökeni, 1998'deki anlaşmayı reddeden ve kendisini Gerçek IRA olarak adlandıran gruba dayanıyor.

2012'de Gerçek IRA ve daha küçük grupların bir araya gelerek kurduğu Yeni IRA'nın 2019'da bir gazetecinin öldürülmesinden de sorumlu tutulmuştu.

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