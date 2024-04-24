Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong: Karşı konulmaz askeri güç inşa edeceğiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD’nin Güney Kore’yle düzenlediği askeri tatbikatlar ve ülkesinin ordusuyla ilgili konuştu.

Reuters’ın, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’ndan aktardığına göre Kim, ABD’nin bölgede “Güney Kore’nin kukla askeri gangsterleriyle” düzenlediği tatbikatların bölgesel güvenliği tehlikeye attığını savundu.

Kim, “Egemenliğimizi, güvenliğimizi ve bölgesel barışı korumak için karşı konulmaz ve en kuvvetli askeri gücü inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Güney Kore ile ABD'nin "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" adlı 11 gün süren ortak tatbikat, 14 Mart'ta tamamlanmıştı.