Kuzey Kore liderinin hayatı tehlikede mi?

Radio Free Asia'nın haberine göre, Kore yarımadasında ve ülkede artan gerilim sebebiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hayatının tehlike altında olduğu iddia edildi.

Kuzey Kore, son haftalarda Japonya üzerinden de olmak üzere bir dizi füze denemesi gerçekleştirdi, bu füze denemeleriyle Kore yarımadasında gerilim arttı. Haberde, bu sebeple ülke çapında güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ifade edildi.