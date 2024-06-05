Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını
İstanbul Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Soner Yaman'ın kullandığı TIR'ın dorsesinden, Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey İSTOÇ ayrımında dumanlar yükseldi.
TIR'ı güvenlik şeridine çeken şoför, dorseyi şoför mahallinden ayırdı. AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dorsede hasara yol açan yangının neden çıktığı araştırılıyor.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.