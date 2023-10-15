Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde seyreden 3 otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yaralıları sağlık personellerine teslim etti.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.