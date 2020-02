HABERTURK.COM

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 20. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey ve Sefer’in “This is Ordu!” kurbanları bu kez Emin ve Osman olurken, kız isteme hazırlıkları başlıyor. Pembe’nin evlenme teklifi aldığı, Kuzey’in Yıldız’ı istemeye gittiği, Yıldız’ın ise heyecanını gizleyemediği eğlenceli tanıtımda iki aşık birbirlerini gördükleri an büyüleniyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey, kaçmaya çalışırken Yaşar'ın kurşununun hedefi olup yaralandı. Pembe’den sonra Nahide’de Şule'nin şikayeti üzerine tutuklanırken, bu durum karşısında Sefer yıkıldı. Karısının yokluğunda zor anlar yaşayan Sefer'in, Nahide'yi hapishane çıkışında davul zurna eşliğinde karşıladığı anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yaşar'ın Kuzey'i vurmasıyla Kadıoğlu ve Mollaoğlu aileleri arasındaki ipler tamamen koptu. Kuzey ve Yıldız aşkının önünde bu sefer iki ailenin ezeli düşmanlığı vardı. İki aileden de çiftlere aşk engeli geldi. Üstelik bu aşk engeli sadece Kuzey ve Yıldız'ı değil, Kamer'le Poyraz'ı da etkiledi. Sefer ve Yaşar artık tüm aşıkların düşmanı oldu. Kuzey bu düşmanlığın üç gün sürüp biteceğini düşünürken işler umduğu gibi gitmedi. Tüm yasaklara rağmen Yıldız ve Kuzey aşklarından vazgeçmedi.

İki aşık baş başa çıktığı romantik kar tatilinde doyasıya eğlenirken, muhteşem kar manzarası da ekran başındakilere görsel bir şölen yaşattı. Romantik anlar, Sefer ve Nahide’nin de tesadüfen aynı yere gelmesi üstüne bir de Şeref ve Emine’nin baskın yapmasıyla bozuldu. Kuzey'in verdiği sözü tutmadığını gören Şeref oğluna rest çekerken, Kuzey ezeli düşmanlığı tarihe gömmeye kararlıydı. Kuzey, “Seni bana isteyeceğiz!” sözleriyle Yıldız’ın aşkından vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 8 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 20. Bölüm Tanıtımı!