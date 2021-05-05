Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 63. bölüm tanıtımı yayınlandı.

KUZEY MOLLAOĞLU YÖNETMEN OLUYOR

Sevilen sanatçı Resul Dindar sürprizinin izleyicileri heyecanlandırdığı tanıtımda yönetmenlik yapan Kuzey'in, Nahide ile yaşadığı tatlı inatlaşma yüzleri güldürüyor. Gençlerin yaşadığı kıskançlık krizleri renkli anlara sahne olurken, bahçede karşısına hayalet çıkan Kuzey büyük bir şok yaşıyor.

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Güney bebeğin kaybolması Gökçe ve Mine'yi büyük bir telaşa düşürürken, haberi alan Kuzey de hemen emniyete koştu. Yıldız'a olanları anlatmayan Kuzey, Gökçe ve Mine ile beraber Güney'in bulunmasını beklerken, polisler kısa bir süre sonra müjdeli haberi verdi. Güney bebeğin bulunması Kuzey ve kızlarına derin bir nefes aldırdı.

Güney bebeğin ardından Kuzey'in en büyük kızı Feride de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Çarşıda gezdiği sırada bıçaklı biri tarafından kapkaça uğrayan Feride'nin yardımına onu yakın takibe alan Mete ve Halil İbrahim koştu. Feride'nin korku dolu anlarının ardından olayı öğrenen Ruhi, tüm gençlere karate dersi vermek için harekete geçti.

Sahilde tüm gençleri toplayan Ruhi'nin karate dersi ekran başındaki seyircilere eğlence dolu dakikalar yaşattı. Finalde Kuzey'e gelen kötü haber ise herkesi şoke etti. Feride, Mete'nin iftar daveti üzerine onunla birlikte yola çıktı. Ardından akşam ailesiyle beraber yemek yiyen Kuzey'e bir telefon geldi. Telefondaki polis memuru, "Feride Mollaoğlu hayatını kaybetti." dedi.

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 63. Bölüm Tanıtımı;