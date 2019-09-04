Çekimler sırasında oyuncular ve ekibin keyifli dakikaları objektiflere yansıdı. Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI-İLK AŞK 14 EYLÜL CUMARTESİ SHOW TV’DE BAŞLIYOR!

14 Eylül Cumartesi izleyicileriyle buluşacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yayınlanan yeni tanıtımı da büyük beğeni topladı. Karısının kendisini aldattığını ve tüm parayı alıp kaçtığını öğrenen Kuzey’in (İsmail Demirci) kızlarıyla birlikte köyüne geri döndüğü heyecan dolu tanıtımda, Kuzey’in geldiğini öğrenen Yıldız’ın (Aslıhan Güner) tepkisi sert oluyor. Yıldız’ın yıllar önce kendisini terk eden Kuzey’e öfkesi dinmezken, ikilinin atışmaları eğlenceli anlara sahne oluyor. Kızlarıyla birlikte köyüne geri dönen Kuzey’e neler olacağı ise merakla bekleniyor. Dizi eğlenceli hikayesiyle şimdiden adından söz ettireceğe benziyor.

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile Kuzey Yıldızı-İlk Aşk 14 Eylül Cumartesi saat 20.00’de Show TV’de!

İşte afiş çekiminin eğlenceli kamera arkası: