Semiramis Pekkan'ı görenler bir daha baktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

“O YILDIZ Kİ DÜNYA DÖNDÜKÇE SADECE KUZEY’İ GÖSTERECEKTİR!”

“Aşıkların göğünde yeri hiçbir zaman değişmeyen tek bir yıldız parlar, o da “Kuzey Yıldızı”dır. O Yıldız ki, dünya döndükçe, sadece Kuzey’i gösterecektir” sözleriyle heyecan dolu hikayesinden ipuçları veren dizinin yayınlanan ilk tanıtımı izleyenlerden tam not aldı. Karadeniz’in muhteşem doğasının görsel bir şöleni andırdığı tanıtımda Kuzey (İsmail Demirci) ve Yıldız’ın (Aslıhan Güner) köprü üstünde karşı karşıya geldiği heyecan dolu anlar beğeni topluyor.

İkilinin aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, Eylül’de Show TV’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile Kuzey Yıldızı-İlk Aşk Eylül’de Show TV’de!