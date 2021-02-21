Sefer'in hayatı tehlikede 0:00 / 0:00

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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Nahide'nin öfkesi yüzünden evden ayrılan Sefer, sokaklarda gezerken başı belaya girdi. Parasız sokakta kalan Sefer, para kazanmak için uğraşırken peşine başka adamlar takıldı.

Adamlardan kaçıp kurtulmayı başaran Sefer, bir inşaata sığındı ancak kaçtığı adamları birden karşısında buldu. Sefer, tüm çabasına rağmen kurtulmayı başaramadı ve bıçaklandı. Saldırıya uğrayan Sefer'in nasıl kurtulacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

İşte o anlar;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1’de yüzde 4.78 reyting ve yüzde 8.91 izlenme payı, AB’de yüzde 2.94 reyting ve 5.94 izlenme payı, Total’de 6.92 reyting ve yüzde 13.39 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #SeferinSonu etiketi Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.

MİNE VE EMİN'DEN TATSIZ ŞAKA

Mine ve Emin'in evlilik açıklaması tüm aileyi şoke ederken, gerilim arttıkça yaptıklarının çok kötü bir şey olduğunu fark ettiler. Mine ve Emin, şaka yaptıklarını söyleyince Kuzey derin bir nefes aldı.

Evlilik şakası tüm aileye korku dolu anlar yaşattı ancak sonunda Kuzey ve Mine birbirinden özür diledi ve konu kapandı.

"Evlenmedik biz"

YILDIZ VE EMİNE ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Kuzey ve Yıldız'ın uğraşması gereken yeni sorun ise Emine oldu. Yıldız'ın hamilelik sürecini rahat geçirmesi için uğraşan Emine, evdeki düzeni değiştirip değişiklikler yapmaya başlayınca Yıldız öfkelendi.

Gelin ve kaynana arasında başlayan bu gerilimden Kuzey de etkilendi. Yıldız'ın öfkesiyle karşılaşan ve arada kalan Kuzey, ne yapacağını şaşırdı. Sonunda çareyi ise stresli ortamdan uzaklaşmakta buldu. Kuzey ve Yıldız, balayına çıkmaya karar verdi.

Kaynana vs Gelin;

ÇİFTLERİN KIYASIYA YARIŞI EĞLENCELİ ANLARA SAHNE OLDU

Çiftlerin katıldığı "Eşim Var Benzerim Yok" yarışması ise eğlenceli anlara sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada birbirinden renkli oyunlar oynanırken, ekran başındakiler de kahkaha dolu dakikalar yaşadı.

Yarışma başlıyor;

Kutunun içinde ne var?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!