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        Haberler Gündem Kuzguncuk'taki restoran hakkında inceleme başlatıldı

        İstanbul Valisi Gül Kuzguncuk'taki restoran hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi

        İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kuzguncuk'ta üzerinde kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler bulunan servis malzemesi kullandığı yönünde paylaşım yapılan restoran hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 22:38 Güncelleme: 07.07.2025 - 22:38
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        Kuzguncuk'taki restoran hakkında inceleme başlatıldı
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        Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Kuzguncuk'taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır. Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir. Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez. Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur."

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