Takip ettikleriniz, trend olanlar ve yakındakiler gibi 3 sekmesi bulunan Kwai sosyal video ağı olarak bilinse de programda fotoğraflara ve müzik kütüphanelerine de ulaşılabilir. Kısaca Kwai ile gönderileri beğenebiliyor, yorum yapabiliyor ve paylaşabiliyorsunuz. Kwai üyeliği bulunan kullanıcıların hesaplarını kapatması tüm paylaşımlarına da veda etmesi demektir. Uygulamaya üye olduktan sonra paylaşılan tüm fotoğraf ve videolar sistemden silinir. Sosyal medya platformları gibi klasik hesap silme prosedürü uygulayan Kwai’ye veda ederken 72 saatlik bir dönüş zamanı bırakılır. Yani kullanıcıların hesapları hemen kapatılmaz. Bu süre içinde hesabınızı kayıpsız geri açabilirsiniz. Ancak 72 saat dolduktan sonra geri dönüşünüz yoktur.

KWAİ HESABI NASIL SİLİNİR?

Kwai hesabınızı silmeye karar verdiğinizde ilk bilmeniz gereken hesabınızın tamamen silinmesi 72 saat sürebildiğidir. Bu saatin dolmasında önce hesabınızı tekrar kullanmanız durumunda, yani uygulamaya tekrar giriş yapmanız durumunda, Kwai hesabınız tekrar aktif olacak ve yeniden hesap silme işlemini yapmanız gerekecektir. İşte 3 adımda Kwai hesap silme işlemi…

Kwi uygulamasını açtıktan sonra alt alta 3 çizgili kısma dokunun.

Açılan sekmede Ayarlar- Geri Bildirim ve Yardım seçeneğine dokunun.

Ardından Geri Bildirim- Hesabımı Sil butonuna tıklayın. Herhangi bir nedeni seçip hesabınızı silebilirsiniz.

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