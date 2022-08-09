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KYK borç sorgulaması nasıl yapılır? KYK kredi borçları sorgulama ekranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında KYK kredi faizleri ile ilgili açıklamaları sonrasında KYK borçları yeniden gündeme geldi. KYK borcu sorgulama ve kalan borcu hesaplama için KYK borcu sorgulama ekranı araştırılıyor. İşte "KYK borç ödeme, sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı...

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  • KYK kredi borçları sorgulama ve hesaplama ekranı | KYK borç sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet KYK Öğrenim, Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama ekranı

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine katkı sağlamak amacıyla burs veya kredi şeklinde verilen destek ödemesindeki kredi kısmı mezuniyet sonrasında öğrenciler tarafından geri ödeniyor. 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yapılan KYK faiz açıklaması sonrasında KYK borç sorgulama ekranı merak ediliyor. İşte KYK borç hesaplama ve borç sorgulama sayfası...
  • KYK kredi borçları sorgulama ve hesaplama ekranı | KYK borç sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet KYK Öğrenim, Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama ekranı

    KYK KREDİ BORCU SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

    KYK kredi borcu sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

    KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • KYK kredi borçları sorgulama ve hesaplama ekranı | KYK borç sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet KYK Öğrenim, Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama ekranı

    GİB İLE KYK KREDİ BORCU SORGULAMA EKRANI

    Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi (GİB) resmi internet sitesi üzerinden kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır. Vergi borçları sekmesinden öğrenim kredisi borçları bölümü seçilerek KYK kredi borcu sorgulaması yapılabilir. Banka kartı ve kredi kartı ile KYK borçları taksitle ve ya peşin olarak ödenebilir.

    2022 KYK KREDİ BORCU SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • KYK kredi borçları sorgulama ve hesaplama ekranı | KYK borç sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet KYK Öğrenim, Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama ekranı

    KYK BORCU NASIL HESAPLANIYOR?

    Katkı kredisi alan öğrencilerin borcu katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanır.
  • KYK kredi borçları sorgulama ve hesaplama ekranı | KYK borç sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet KYK Öğrenim, Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama ekranı

    KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve gündemdeki KYK borçları ile ilgili şunları söyledi:

    "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz."

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