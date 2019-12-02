Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma ne zaman

KYK borç yapılandırma ile ilgili milyonlarca öğrenciyi sevindirecek bir açıklama geldi. Peki, KYK borç yapılandırması ne zaman yapılacak? İşte KYK borçlarıyla ilgili detaylar...

KYK borç yapılandırma

KYK borç yapılandırma ne zaman yapılacak? Şeklindeki sorular 5 milyona yakın üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Bakan Albayrak, kredili burs alan üniversite öğrencilerini rahatlatan açıklamada bulundu. Peki, KYK borç yapılanması nasıl yapılır? İşte detaylar...

BAKAN ALBAYRAK'TAN KYK BORÇLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattıklarını açıkladı. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme olacak inşallah’’ dedi.

Öte yandan, kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ertelemelere rağmen son on yıl yılda 5 milyona ulaştı. Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında ise borçlarını ödeyemedikleri için işlem başlatıldı. Borçların silinmesi için imza kampanyası başlatılırken, konu da Meclis gündemine taşındı.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov. tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Yeni bir yapılandırma, faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi seçenekler arasında yer alırken, her birinin maliyeti çıkarılırken, anaparanın silinmesi ise kesinlikle söz konusu değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması - Haberler
MERAK EDİLENLERBakan Albayrak'tan büyüme açıklaması
Emeklilikte Yaşa Takılanların son durumu ne oldu? EYT yasası çıkacak mı? 2 Aralık EYT haberleri
MERAK EDİLENLEREYT son dakika gelişmeleri bugün
Asgari ücret zammı ne kadar olacak 2020! Asgari Ücret ve AGİ zam tahminleri
MERAK EDİLENLERMilyonların gözü bu görüşmede!
ING Bank açılış ve kapanış saatleri: Kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? ING Bank çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERING Bank açılış ve kapanış saatleri: Kaçta açılıyor ...
Asgari ücret zammı ne kadar 2020 Asgari ücret ve AGİ zamları nedir? Açıklama geldi mi?
MERAK EDİLENLER2020 Asgari ücret zammı ne kadar?
AVM açılış kapanış saatleri 2019! AVM'ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
MERAK EDİLENLERAVM açılış kapanış saatleri 2019
EYT SON DURUM! Emeklilikte Yaşa Takılanların yasası çıkacak mı? 30 Kasım
MERAK EDİLENLEREYT son dakika gelişmeleri bugün
Enerji Kimlik Belgesi nedir? 31 Aralık son tarih! (EKB) Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
MERAK EDİLENLEREnerji Kimlik Belgesi nedir?
EYT SON DURUM! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı? 29 Kasım EYT haberleri
MERAK EDİLENLEREmeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı?
BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM aktüel indirimi ne zaman?
MERAK EDİLENLERBİM aktüel indirimi ne zaman? Saat kaçta açılıyor, ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X