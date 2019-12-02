KYK borç yapılandırma ne zaman yapılacak? Şeklindeki sorular 5 milyona yakın üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Bakan Albayrak, kredili burs alan üniversite öğrencilerini rahatlatan açıklamada bulundu. Peki, KYK borç yapılanması nasıl yapılır? İşte detaylar...

BAKAN ALBAYRAK'TAN KYK BORÇLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattıklarını açıkladı. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme olacak inşallah’’ dedi.

Öte yandan, kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ertelemelere rağmen son on yıl yılda 5 milyona ulaştı. Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında ise borçlarını ödeyemedikleri için işlem başlatıldı. Borçların silinmesi için imza kampanyası başlatılırken, konu da Meclis gündemine taşındı.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov. tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Yeni bir yapılandırma, faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi seçenekler arasında yer alırken, her birinin maliyeti çıkarılırken, anaparanın silinmesi ise kesinlikle söz konusu değil.