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KYK borçları silinecek mi 2022? Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama: KYK kredi borcu kaldırılacak mı?

KYK kredi borçları ile ilgili araştırmalar yeniden iyice arttı. GSB Bakanı Muharrem Kasapoğlu, binlerce öğrenci ve mezunu yakından ilgilendiren konuya ilişkin flaş bir açıklamaya imza attı. Peki, KYK borçları silinecek mi 2022? İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması...

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  • KYK borçları silinecek mi 2022? Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama: KYK kredi borcu kaldırılacak mı?

    KYK borçlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Söz konusu borcu olan binlerce kişi; borçların silinip silinmeyeceği ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte hükümet kanadından gelen son açıklamalar...
  • KYK borçları silinecek mi 2022? Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama: KYK kredi borcu kaldırılacak mı?

    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KYK AÇIKLAMASI

    "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt içi Üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. 
  • KYK borçları silinecek mi 2022? Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama: KYK kredi borcu kaldırılacak mı?

    Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi Üretici fiyat endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık.
  • KYK borçları silinecek mi 2022? Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama: KYK kredi borcu kaldırılacak mı?

    Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak.

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