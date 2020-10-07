KYK borçları silinecek mi? Sorusunun cevabı üniversiteden mezun olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen öğrenim kredisi borçlarının silinmesini isteyen öğrenciler ve mezunlar bu konuyla ilgili açıklama bekliyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Vatandaşlar tarafından KYK borçları son durum devamlı olarak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerin lehine bir çalışma üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Maliye Bakanı ise konunun geneli ile ilgili olarak çalışmalarının devam ettiğini ifade etmişti.

Fakat henüz bu konuyla ilgili kesin bir açıklama gelmedi.

MHP MİLLETVEKİLİ OLCAY KILAVUZ KYK KREDİ BORÇLARI HAKKINDA AÇIKLAMASI

KYK öğrenim kredisinin borçları ne oldu? Sorusu belirsizliğini koruyor. Son olarak 3 Eylül 2020 tarihinde MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Kılavuz; "Üniversite öğrenimi sırasında aldıkları öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödeme dönemlerinde ana paranın 3 katı borca neden olan faizin kaldırılmasına yönelik kanun teklifi verildiğini" duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre KYK borç faiz affı 2020 konusu mecliste görüşülecek. Olcay Kılavuz’un Twitter hesabından KYK borçları faiz affı 2020 ile ilgili teklif gerekçeleri ve maddeleri de paylaşıldı. 2020 KYK kredi borçları silinecek mi? Konusu hala vatandaşlar tarafından merak konusu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık 2019'da Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda konuşmuştu. Erdoğan, KYK borçları için açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız. Öğrencilerin lehine bir adım atacağız" ifadelerini kullanmıştı.