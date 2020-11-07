Üniversite öğrencileri devletin sağlamış olduğu burs ve kredi burslarından yararlanabiliyorlar. Bakan Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama sonrası başvuruların uzatıldığı KYK burs başvurularında gözler son başvuru tarihine çevrildi. Peki merakla araştırılan 2020 KYK burs başvurusu son gün ne zaman? KYK 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK KREDİ BURS BAŞVURULARI 2020

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-8Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor. 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burs sürecinde farklı kurumlardan evrakların değerlendirme aşamalarının olması nedeniyle sonuçların en erken iki hafta sonra açıklanması bekleniyor. Bu durum göz önüne alındığında 23 Kasım ve sonrasında KYK başvuru sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Burstan yararlanamayacak öğrenciler;

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.