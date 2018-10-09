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KYK burs başvurusu: Geri sayım başladı! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK burs başvurusu için geri sayım başladı. Üniversite tercihlerini yapan öğrenciler KYK burs başvurusu için KYK sisteminin açılmasını bekliyor. Peki; KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak. İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan son açıklama

09.10.2018 - 22:33 | Güncelleme:

" KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?" Sorusu, üniversite öğrencileri tarafından derslerin başlamasıyla birlikte cevabı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru tarihini açıkladı. Peki; KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte; Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan son açıklama

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Gözler KYK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. KYK tarafından geçtiğimiz gün yapılan duyuruda, burs ve kredi başvurularının üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacağı bildirildi. Geçtiğimiz sene ise KYK sistemi 16 Ekim tarihinde açılmıştı. Bu yıl da sistemin Ekim ayının sonuna kadar açılması bekleniyor.

KYK'DAN BURS ALAN ÖĞRENCİLERE ÇOK ÖNEMLİ UYARI

KYK, burs alan öğrencilerin başarı durumlarına göre bursların krediye çevrilmesiyle ilgili olarak uyarıda bulundu. Burs alan öğrencilerin not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir ve bu öğrenciler burs almaya devam edecekler, ancak başarı durumları aksi şekilde olan öğrencilerin bursu krediye çevrilecek. İşte KYK'nın yaptığı o açıklama:

"Kurumumuzdan burs alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanmaktadır. Not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir ve bu öğrenciler burs almaya devam eder.

Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu, ekim ayından itibaren öğrenim kredisine dönüştürülecektir. Öğrencilere, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar öğrenim kredisi ödenecektir. Öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile başvuru yaparak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemi yapabilecektir.

Bursunun öğrenim kredisine dönüşüp dönüşmediğini kontrol etmek isteyen öğrenciler, durumlarını ekim ayı itibarıyla e-Devlet’teki Burs/Kredi Sorgu alanından ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenebilecektir.

YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi’nde not ortalamasında yanlışlık olduğunu düşünen öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleri ile görüşmesi gerekmektedir."

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KREDİ VE BURS MİKTARI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi ve burs miktarı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kredi burs miktarını gelecek yıldan itibaren artıracağız. Burs miktarını lisansta 500 lira, yüksek lisans 1000, doktorada 1500 liraya yükselttik." dedi.

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