KYK kredi ve burs başvuru tarihleri birçok üniversite öğrencisi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kredi ve burs başvurusunda bulunmak isteyenler, burs başvularının nasıl ve nereden yapılacağını sorgularken, gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak duyuruya çevrildi. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, başladı mı? 2022 GSB KYK burs ve kredi başvuru şartları ne, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...