2019 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteli öğrenciler yeni eğitim ve öğretim hayatlarında devlet desteği ile geri ödemeli ve karşılıksız burs almak için başvuruda bulunmuştu. Şimdi gözler ise Kredi Yurtlar Kurumu'nda. İşte KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen dönemi göz önünde bulunduracak olursak başvuru sonuçlarının bu sene de Kasım ayında açıklanacağı ön görülüyor fakat tarih netleşmiş durumda değil. KYK sonuçları açıklandığı zaman e-devlet üzerinden de görüntülenebilecek.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK 2019?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK 2020 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Erdoğan yaptığı açıklamada, "2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak" dedi.