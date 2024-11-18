KYK burs ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? GSB 2024 2025 KYK burs ve kredi ödeme tarihi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından lisans, ön lisans ve doktora öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla verilen KYK burs ödemesi tarihi gündemdeydi. Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler GSB tarafından duyuruldu. Bu duyurunun ardından KYK burs ödeme sayfası görüntülemeleri de hız kazandı. Peki KYK burs ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2024 2025 KYK burs ve kredi ödeme takvimi
KYK burs ve kredi ödeme takvimi binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) burs ödeme tarihi duyurusu geldi. Böylelikle Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada yatırılacağı duyuruldu ve GSB 2024-2025 burs ödeme tarihleri açıklandı. Peki KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte T.C. kimlik no son hanesine göre ödeme günleri ile KYK burs ödemesi görüntüleme ekranı...
KYK BURS ÖDEMESI NE ZAMAN?
Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak.
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.
KYK BURS KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ALINACAK?
Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.
2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.
KYK BURSU TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım,
"2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım,
"6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.