KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? soruları burs başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılda KYK burs ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Peki, KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili açıklama geldi mi? İşte 2019 KYK burs ücreti...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi başvuruları 21 Ekim'de sona ermişti. Öğrencilerin beklediği haber bugün geldi. KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi gelir gelmez detaylar haberimizde yer alacak.

2019 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle; Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar geri gittiğimizde istiklal ve istikbal davamızın kalkınma, büyüme, yatırım ve refah mücadelemizi de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim harcamalarımız hep ilk sırada yer aldı. Eski dönemin vesayet ürünü kesintisiz eğitim ürününü bir kenara bırakarak 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Katsayı engeli başta olmak üzere antidemokratik uygulamalara son verdik. Meslek liseleri ve imam hatip okullarını cazip hale getirdik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK'nın burs ve kredi ödemeleri Aralık ayında ilk kez yapılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.