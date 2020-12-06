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KYK burs sonuçları ekranı 2020 - KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır, nereden bakılır? (Kredi Yurtlar Kurumu)

Başvuruları 8 Kasım'da sona eren KYK burs sonuçlarına ilişkin heyecan dorukta. Binlerce öğrencinin merakla araştırdığı konuya ilişkin gözler artık Kredi Yurtlar Kurumu'nda. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır ve sonuçlara nereden bakılır?

KYK burs sonuçları 2020 ekranı (Kredi Yurtlar Kurumu) - KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır, nereden bakılır

KYK burs başvuru sonuçları 2020 merakla araştırılıyor. KYK burs sonuçları 2020 açıklandı mı? sorusu merakla takip ediliyor. Gözler Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılacak burs sonuçları açıklamasında. İşte KYK burs sonuçlarına dair son gelişmeler...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili KYK kesin bir tarih belirtmedi, değerlendirme süreci devam ediyor. Öte yandan her yıl KYK burs sonuçlarının Aralık ayının son günlerinde açıklandığı biliniyor.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden açıklanacak. Öğrenciler kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI

KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nin Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2020

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 550 TL

Yüksek Lisansta 1.100 TL

Doktorada 1.650 TL

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,burstan yararlanamazlar.

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