İhvan Sözcüsü Fehmi: "İhvan terörist değil, davetçi ve reformist bir teşkilattır"

KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvurusunda bulunan özellikle de yeni üniversiteyi kazanan öğrenciler merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, KYK burs sonuçları ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar yapılacak. KYK burs başvurularının tamamlanmasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK 2020 yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman ayrıntılar haberde yer alacak.