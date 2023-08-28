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        Haberler Gündem KYK burs ve yurt başvuruları 2023 başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs, kredi ve yurt başvuru şartları nelerdir, yurt ücreti ne kadar?

        GSB ile KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

        KYK burs ve yurt başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Binlerce üniversiteli ve üniversite adayının yakından takip ettiği konular arasında "KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı yer alıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 19:27 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:27
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        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi ve yurt başvurularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan sonra ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. Peki, KYK burs, kredi ve yurt başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

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        BAKAN BAK'TAN KYK BAŞVURULARI ÖNCESİ AÇIKLAMA

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı X üzerinden KYK yurtları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Sevgili gençler, YKS 2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız.''

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        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları 2023-2024 eğitim öğretim yılı için bekleniyor.

        Başvurular, belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanması sonrası adaylar, üniversite eğitimi alacakları süre boyunca ikamet edecekleri yurtlara kayıtlarını yaptırabilecek.

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        KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

        KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

        Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.

        Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. 2023-2024 KYK yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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