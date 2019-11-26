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KYK bursu ne zaman yatacak: Sayılı günler kaldı! 2019 KYK burslarıyla ilgili açıklama geldi mi?

KYK bursları için sayılı günler kaldı. Başvurusu onaylanan milyonlarca öğrenci KYK burslarının yatacağı günü iple çekiyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? Kredi Yurtlar Kurumu'ndan açıklama geldi? Ayrıntılar haberimizde...

KYK bursu ne zaman

2019 KYK bursu ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular üniversite öğrencileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her ay belirli günlerde bankaya giderek burs ücretlerini alabilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan ise bursların yatacağı tarih ile ilgili henüz açıklama gelmedi. İşte, KYK burs ödemeleriyle ilgili detaylar haberimizde...

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2019

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ödemeleri Ocak ayında öğrencilerin hesabına geçmişti. Bu yıl da KYK burslarının Ocak 2020'de yatması bekleniyor. Konuyla ilgili Kredi Yurtlar Kurumu'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

2019 - 2020 döneminde öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.

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