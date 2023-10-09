KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2023 KYK ek tercih yurt kayıtları ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan son dakika paylaşımla yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri KYK yurt sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. KYK ek yerleştirme yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bu kapsamda "KYK ek tercih yurt kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2023 KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...
Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. 1-5 Ekim tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan KYK ek yurt yerleştirme sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca açıklandı. Peki, KYK ek tercih yurt kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. YBakanlıktan yapılan açıklamada yatay geçiş, dikay geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri yerleştirme işleminin tamamlandığı belirtildi.
KYK EK YERLEŞTİRME YURT KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
9 Ekim itibarıyla öğrencilerin erişimine açılan KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından yurt kayıt işlemlerinin 10 Ekim Salı günü saat 23.00'a kadar alınacağı açıklandı.
KYK İLK KAYIT YURT ÜCRETİ NEDİR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.