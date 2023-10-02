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        Haberler Gündem KYK ek yurt başvuru tarihleri takvimi: KYK ek yurt başvurusu başladı mı? GSB 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?

        KYK ek yurt başvurusu başladı mı? 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman?

        YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek tercih yurt başvuru tarihlerini gündemi meşgul etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek." ifadelerini kullandı. Peki, "KYK ek yurt başvurusu başladı mı? 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman başlayacak?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 00:18 Güncelleme: 02.10.2023 - 00:18
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        KYK ek yurt başvuruları için bekleyiş başladı. YKS tercih sonuçlarına göre KYK ek yurt başvurusunda bulanacak olan öğrenciler GSB tarafından açıklanacak tarihler arasında başvurularını yapabilecek. Peki, "KYK ek yurt başvurusu başladı mı? 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman başlayacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak.

        Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek.

        YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

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        KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

        Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

        “İlk aşamada yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız.”

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        Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçlar için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı takip edilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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